Il Padova neopromosso in Serie B è alla ricerca di un nuovo attaccante per completare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, la dirigenza biancoscudata sta valutando diverse opzioni, sia in Italia che all’estero, per regalare al tecnico Matteo Andreoletti un centravanti di spessore. Tra i tanti nomi circolati c'è anche quello di Mario Balotelli, che però rimane una suggestione poco praticabile. Decisamente più concrete le piste che portano ad elementi come Marco Nasti e Giuseppe De Luca.

Proposto anche Andrea Petagna del Monza, il cui nome resta sullo sfondo, così come quello di Massimo Coda in uscita dalla Sampdoria ma con il problema dell'ingaggio piuttosto elevato.