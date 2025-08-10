Lucas Chevalier, con il passaggio dal Lille al Paris Saint-Germain per la somma di 55 milioni di euro, è diventato il terzo portiere più costoso della storia del calcio. Il valore del cartellino del nuovo estremo difensore dei campioni d'Europa è inferiore solo a quelli di Kepa e Alisson, rispettivamente 80 e 72 milioni di euro.

Stringendo il campo ai 'guardien' francesi, fa notare L'Équipe, Chevalier ha polverizzato il precedente record di Sebastien Frey, che nel 2003 si trasferì dall'Inter al Parma per 21 milioni di euro. Sul gradino più basso del podio si piazza il milanista Mike Maignan, acquistato dal Lille per 16,4 milioni di euro. Brice Samba (dal Lens al Rennes, 14 milioni di euro), Benjamin Lecomte (dal Montpellier al Monaco, 13,5 milioni di euro), Hugo Lloris (dall'OL al Tottenham, 12,6 milioni di euro) e Fabien Barthez (dal Monaco al Manchester United, 11,7 milioni di euro) completano la top 10.