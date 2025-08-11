Il Pavia, formazione neopromossa in Serie D, tenta il colpo grosso: il club biancoazzurro potrebbe formalizzare a breve una proposta per Mario Balotelli, reduce dall’esperienza con il Genoa. Balotelli, in una recente intervista, ha espresso l'intenzione di continuare a giocare almeno per un altro paio di anni e i pavesi sarebbero ben contenti di offrirgli una chance.

Il DG Antonio Dieni e il DS Ivan Zampaglione, già da tempo al lavoro su questa ipotesi, potrebbero bussare entro breve tempo alla porta del giocatore. L’operazione resta sicuramente complessa, ma il club è intenzionato a provarci seriamente.