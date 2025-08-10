Achraf Hakimi vuole riprovarci. Dopo aver alzato al cielo l'ultima Champions League, innescando con la sua rete dopo pochi minuti la valanga che ha travolto la sua ex squadra, l'Inter, a Monaco di Baviera, l'esterno marocchino del Paris Saint-Germain pensa già al bis europeo. Intervistato da Canal+, il nazionale marocchino rimane però prudente: "Favoriti? No, non credo. Siamo forti, ma so che ci sono squadre che hanno ingaggiato molti giocatori. Ma resteremo concentrati, andremo avanti e penseremo a ogni partita. E poi proveremo a vincere di nuovo". Tra gli avversari più temibili per la finale di Budapest, secondo lui, però, non ci sono i nerazzurri: "Penso al Real Madrid, al Barcellona, al Liverpool che ha reclutato molti giocatori, al Manchester City... Ma siamo pronti per tutto questo. Ci siamo riposati un po', anche se per poco. Ma se dovremo farlo per avere di nuovo la stessa stagione, lo accetto. Fisicamente, mi sento bene anche io. Mi sono allenato durante le vacanze per arrivare in forma anche mentalmente, perché questa è la cosa più importante. Credo che i giocatori abbiano bisogno di riposo mentale, perché anche questa stagione sarà molto lunga; avremo bisogno più di riposo mentale che fisico".

Hakimi poi aggiunge: "Da quando sono arrivato a Parigi, il mio obiettivo è stato vincere la Champions League, fare la storia con il PSG. Oggi ci siamo riusciti. Ma quando è arrivato Luis Enrique, abbiamo visto il lavoro che stava facendo, abbiamo visto le idee che voleva mettere in pratica. La stagione precedente avevamo raggiunto le semifinali. Sapevo che quest'anno sarebbe andata meglio. Aveva più tempo per lavorare. L'allenatore ha detto che la forza principale della squadra è stata il gruppo stesso. Se qualcuno se ne va, la squadra rimarrà forte. Siamo rimasti uniti, per continuare a seguire le idee dell'allenatore. Questo è ciò che abbiamo dimostrato di saper fare finora". Infine, lancia la sua candidatura per il Pallone d'oro: "È un sogno a cui non avevo mai pensato. Ma ho la possibilità di vincerlo, penso di meritarmelo anch'io".