Oggi Martin Satriano è a tutti gli effetti un giocatore del Lens, che ha esercitato l'obbligo di riscatto pattuito con l'Inter la scorsa estate. Peccato che per l'uruguayano la prima stagione sia iniziata male, con la rottura del legamento crociato che lo ha tenuto fuori parecchi mesi. Ma adesso è pronto a riscattarsi: "È stato il primo infortunio di tutta la mia carriera - ha confidato a La Voix du Nord -. Ho cercato di lavorare tre volte più duramente. E credo di essermi ripreso in fretta. Sono tornato a casa, ho visto mia moglie e mio figlio e ho capito che non potevo rallentare, che dovevo continuare a lavorare. L'obiettivo era chiaro: tornare il più velocemente possibile".

L'obiettivo è anche aiutare la squadra a raggiungere quello che si è prefissata: “Voglio cercare di aiutare la squadra, ovviamente. Giocare il più possibile, segnare gol. Come attaccante, cerco di dare il mio contributo anche in altri modi: in difesa, con gli assist... Sono pronto a soffrire con la squadra. Gli attaccanti devono essere sempre disponibili, dare supporto, a volte giocare più arretrati o, al contrario, rimanere davanti per liberare un compagno. Dobbiamo essere un riferimento per i centrocampisti, per aiutare la squadra ad andare avanti. E poi, c'è il Mondiale in arrivo, è un grande obiettivo per me".