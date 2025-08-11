Una campagna mediatica per spingere Ousmane Dembelé verso la conquista del Pallone d'Oro, e un suo compagno di squadra sostiene di meritarlo lui. Piccolo 'caso' interno al Paris Saint-Germain, dopo l'intervista di Achraf Hakimi a Canal+ in cui l'ex Inter sosteneva che per i numeri e le prestazioni avrebbe potuto essere nominato il miglior giocatore del 2025 con l'ambito premio: "Quando mi mettono nel dibattito per il Pallone d'Oro, è un sogno a cui non avevo mai pensato. Se avrò la possibilità di vincerlo, penso di meritarmelo anch'io dopo la stagione storica che ho disputato. Non ci sono molti giocatori che hanno segnato nei quarti di finale, in semifinale e in finale, ed è più difficile per un difensore. La gente pensa che io sia un attaccante o un centrocampista, ma no, gioco in una difesa a quattro e devo pensare a difendere. Le statistiche che ho avuto quest'anno non sono quelle di un difensore normale. Penso che quando un difensore fa così, meriti più di un attaccante".
Parole che stonano con quanto il suo club, anche tramite dichiarazioni del patron Nasser Al-Khelaifi, sta cercando di fare da mesi, vale a dire aumentare le chance di vittoria di Dembelé, il 'suo' candidato principale alla vittoria del Pallone d'Oro. Al punto, per non creare dissapori interni al gruppo, di chiedere a Hakimi, come riporta L'Equipe, di tagliare la frase di cui sopra. Richiesta non accolta dall'esterno, rimasto sulle sue convinzioni...
Autore: Redazione FcInterNews.it
Altre notizie - Ex nerazzurri
Altre notizie
