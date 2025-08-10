Achraf Hakimi è fermamente convinto di meritare il Pallone d'Oro, a coronamento di un'annata da ricordare per il Paris Saint-Germain in cui è risultato spesso e volentieri decisivo. "Quando mi mettono nel dibattito per il Pallone d'Oro, è un sogno a cui non avevo mai pensato - ha raccontato l'ex giocatore dell'Inter in un'intervista a Canal+ -. Se avrò la possibilità di vincerlo, penso di meritarmelo anch'io dopo la stagione storica che ho disputato. Non ci sono molti giocatori che hanno segnato nei quarti di finale, in semifinale e in finale, ed è più difficile per un difensore. La gente pensa che io sia un attaccante o un centrocampista, ma no, gioco in una difesa a quattro e devo pensare a difendere. Le statistiche che ho avuto quest'anno non sono quelle di un difensore normale. Penso che quando un difensore fa così, meriti più di un attaccante".