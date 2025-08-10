L'ex attaccante della Primavera dell'Inter Tommaso Spaviero riparte dalla D: è infatti un nuovo giocatore del Campodarsego. Di seguito il comunicato del club: "Il Campodarsego Calcio e il suo presidente Daniele Pagin informano di aver acquisito le prestazioni sportive di Tommaso Spaviero. Nato il 26 aprile 1999, Spaviero è un attaccante, che ha militato in carriera con Inter, Cremonese, Modena, Pro Sesto, Pdhae, Fanfulla, Sant’Angelo, Desenzano, Giana Erminio e Pro Palazzolo. “Ha fatto le giovanili dell’Inter”, spiega il ds Mattia Bergamaschi. “E’ una seconda punta con grandissima fisicità e gamba. Sa andare in profondità ed ha un motore importante. Ha fatto molto bene a Desenzano nel 2023/24 realizzando 11 gol e 7 assist, che gli hanno permesso di strappare un contratto biennale in serie C alla Giana Erminio".
Autore: Niccolò Anfosso
Ex nerazzurri
Altre notizie
