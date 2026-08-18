La Lazio fa sul serio per Mauro Icardi. Secondo le ultime novità di Sky Sport, è arrivata una proposta economica anche interessante da parte del club biancoceleste, col giocatore che per il momento prende tempo per una questione di opportunità. L'ex capitano dell'Inter è lusingato dall'offerta della Lazio, ma la sua idea è quella di rimanere nell'orbita dei club che giocano la Champions League e quindi prende tempo aspettando magari nuove proposte. La Lazio, però, continuerà a premere sul rosarino. Ricordiamo che il giocatore è al momento disponibile a zero dopo la fine della sua avventura al Galatasaray. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 19:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.