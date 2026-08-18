La Lazio fa sul serio per Mauro Icardi. Secondo le ultime novità di Sky Sport, è arrivata una proposta economica anche interessante da parte del club biancoceleste, col giocatore che per il momento prende tempo per una questione di opportunità. L'ex capitano dell'Inter è lusingato dall'offerta della Lazio, ma la sua idea è quella di rimanere nell'orbita dei club che giocano la Champions League e quindi prende tempo aspettando magari nuove proposte. La Lazio, però, continuerà a premere sul rosarino. Ricordiamo che il giocatore è al momento disponibile a zero dopo la fine della sua avventura al Galatasaray.