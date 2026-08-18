Dopo aver lasciato l'Inter, Francesco Acerbi valuta le opzioni per il futuro. E per l'ex difensore nerazzurro le strade, al momento, portano in Emilia-Romagna. L'indiscrezione è di Fabrizio Romano: oltre all'idea di un ritorno al Sassuolo c'è infatti la pista che porta al Bologna

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 23:11
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.