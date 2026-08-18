Patrick Vieira torna in pista nove mesi dopo la chiusura della sua avventura anticipata con il Genoa: il francese è il nuovo CT della nazionale senegalese. Che ha annunciato la sua nomina attorno alle 15 italiane di oggi, tramite un comunicato in cui si spiega che "la data della sua presentazione ufficiale e le prossime fasi del suo insediamento saranno annunciate in seguito".

"La Federazione Calcistica Senegalese (FSF) informa il pubblico, la stampa e tutti gli stakeholder del calcio che il suo Comitato di Emergenza si è riunito insessione straordinaria in videoconferenza lunedì 17 agosto 2026 alle ore 15:00 - si legge nella nota ufficiale -. Alla sessione hanno partecipato tutti i membri statutari del Comitato, ad eccezione del Sig. Cheikh Ahmet Tidiane Seck, 6° Vicepresidente, la cui assenza è stata debitamente giustificata. A seguito delle deliberazioni, il Comitato di Emergenza ha approvato all'unanimità la nomina del Sig. Patrick Vieira a allenatore della Nazionale senegalese A. Questa scelta strategica rappresenta un nuovo passo nell'impegno della FSF a costituire uno staff tecnico di alto livello, perfettamente in linea con le ambizioni sportive della FSF".