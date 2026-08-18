Oggi Esteban Cambiasso compie 46 anni. Il club nerazzurro gli ha reso omaggio sui propri canali social ricordando la sua carriera vincente con l'Inter. Il Cuchu è stato fondamentale per la conquista della Champions League e del Triplete nella stagione 2009/10.

La nota dell'Inter

Intelligenza calcistica superiore, grinta e tenacia, pulizia tecnica e senso della posizione: caratteristiche che hanno reso Esteban Cambiasso un perno fondamentale di un'Inter vincente e indimenticabile. Centrocampista capace di leggere in anticipo ogni situazione e di mettere in campo qualità e sostanza, il Cuchu è stato protagonista di dieci meravigliose stagioni con la maglia nerazzurra: arrivato a Milano nell'estate del 2004, l'argentino ha collezionato 431 presenze e 51 gol con l'Inter, ritagliandosi un posto speciale nel cuore di ogni tifoso nerazzurro.

Diga davanti alla difesa e metronomo in mezzo al campo, Cambiasso è stato capace di rendersi decisivo anche in zona gol, realizzando reti tanto pesanti quanto spettacolari come quella in finale di Coppa Italia nel 2006 contro la Roma o quello nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea nel 2010.

La sua straordinaria avventura in nerazzurro lo ha visto scrivere pagine indimenticabili della storia del Club, con cui ha conquistato 15 trofei: cinque Scudetti, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe Italiane, un Mondiale per Club e una Champions League, festeggiata indossando la storica maglia numero tre di Giacinto Facchetti. Simbolo di interismo, nel 2021 i tifosi nerazzurri lo hanno scelto per entrare nella Hall of Fame del Club.

Nato a Buenos Aires il 18 agosto 1980, il Cuchu compie oggi 46 anni e riceve i migliori auguri di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri.