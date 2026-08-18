Matteo Darmian è sempre più vicino al ritorno al Torino, maglia che ha indossato dal 2011 al 2015. Il difensore, svincolatosi dopo sei stagioni all'Inter, ha ricevuto un'offerta da parte del club granata di un contratto della durata di un anno, secondo Fabrizio Romano. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 23:33
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.