C'erano anche quattro ex giocatori dell'Inter al Madison Square Garden di New York, dove nella notte italiana è andata in scena gara-3 delle Finals NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs. Come testimoniato su Instagram, Roberto Baggio, Youri Djorkaeff, Marco Materazzi e Christian Vieri hanno assistito dagli spalti del palazzetto più famoso al mondo alla vittoria della squadra di Victor Wembanyama che ha riaperto la serie portandola sul 2-1 dopo il doppio successo che la franchigia newyorches aveva ottenuto fuori casa.