C'erano anche quattro ex giocatori dell'Inter al Madison Square Garden di New York, dove nella notte italiana è andata in scena gara-3 delle Finals NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs. Come testimoniato su Instagram, Roberto Baggio, Youri Djorkaeff, Marco Materazzi e Christian Vieri hanno assistito dagli spalti del palazzetto più famoso al mondo alla vittoria della squadra di Victor Wembanyama che ha riaperto la serie portandola sul 2-1 dopo il doppio successo che la franchigia newyorches aveva ottenuto fuori casa. 

Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Mar 09 giugno 2026 alle 14:59
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.