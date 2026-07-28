Durante il congresso internazionale per allenatori della BDFL, l'Associazione degli allenatori di calcio tedeschi, in corso di svolgimento a Magonza, il direttore sportivo della Federcalcio locale Rudi Völler ha lanciato pesanti critiche alla Nazionale argentina dopo l'ultimo Mondiale. A detta dell'ex giocatore della Roma, quanto fatto vedere dalla squadra di Lautaro Martinez è lontano dall'essere definito calcio: ""Ho detto che noi in Germania dobbiamo difendere meglio. Molti hanno citato gli argentini come esempio. Ho pensato che fosse un cattivo esempio. Improvvisamente, gli argentini sono diventati il ​​punto di riferimento. Ho trovato la discussione un po' ipocrita. Non voglio una squadra che giochi come l'Argentina. Questo non ha niente a che fare con il calcio". Ciò ha suscitato un applauso nella sala, gremita di molti allenatori famosi e altre personalità del mondo del calcio.

Pur riconoscendo il risultato dell'Albiceleste, Völler non riusciva a comprendere gli elogi diffusi per lo stile di gioco aggressivo e a volte antisportivo degli argentini: "Sì, sono stati campioni del mondo e questa volta sono arrivati ​​secondi. Ma non ho davvero capito questi elogi da parte di così tante persone. La Spagna merita gli elogi, e anche l'Inghilterra ha difeso molto bene".