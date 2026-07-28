Andrea Ranocchia approva l'arrivo di John Stones all'Inter. Parlando per Sport Mediaset, l'ex difensore nerazzurro parla così del nazionale inglese: "È un grandissimo colpo, un giocatore di grandissima esperienza che ha vinto sei Premier e una Champions League. È stato allenato per tanti anni da Pep Guardiola e giocatori allenati da un tecnico così forte ti danno sicuramente qualcosa in più, lo abbiamo visto con Manuel Akanji. L'Inter negli ultimi anni i colpi a zero li sta azzeccando tutti, penso che potrà essere una pedina importante perché rinforzerà una difesa che ha perso Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Può fare bene e si può inserire bene in rosa: è bravo a impostare, ha una grande struttura. Sarà un grandissimo colpo per l'Inter".