Andrea Ranocchia approva l'arrivo di John Stones all'Inter. Parlando per Sport Mediaset, l'ex difensore nerazzurro parla così del nazionale inglese: "È un grandissimo colpo, un giocatore di grandissima esperienza che ha vinto sei Premier e una Champions League. È stato allenato per tanti anni da Pep Guardiola e giocatori allenati da un tecnico così forte ti danno sicuramente qualcosa in più, lo abbiamo visto con Manuel Akanji. L'Inter negli ultimi anni i colpi a zero li sta azzeccando tutti, penso che potrà essere una pedina importante perché rinforzerà una difesa che ha perso Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Può fare bene e si può inserire bene in rosa: è bravo a impostare, ha una grande struttura. Sarà un grandissimo colpo per l'Inter". 

Sezione: News / Data: Mar 28 luglio 2026 alle 12:32
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.