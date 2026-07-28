Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell'Inter, ha commentato così la notizia dell'accordo raggiunto con BBVA che da oggi è ufficialmente il nuovo sponsor di manica del club nerazzurro. Confermando che questa operazione va al di là della semplice esposizione sulle maglie: "La nostra ambizione è costruire partnership capaci di generare valore concreto, non solo per i brand, ma soprattutto per le persone. In BBVA abbiamo trovato molto più di un partner: un’azienda che condivide la nostra convinzione che tecnologia e innovazione debbano contribuire a rendere ogni esperienza migliore e più accessibile. Insieme vogliamo sviluppare nuovi modi per avvicinare il calcio alle persone e offrire loro tutti i vantaggi che possono nascere dalla collaborazione di due realtà fortemente orientate all’innovazione". 

Sezione: Focus / Data: Mar 28 luglio 2026 alle 10:10
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.