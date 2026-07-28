Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell'Inter, ha commentato così la notizia dell'accordo raggiunto con BBVA che da oggi è ufficialmente il nuovo sponsor di manica del club nerazzurro. Confermando che questa operazione va al di là della semplice esposizione sulle maglie: "La nostra ambizione è costruire partnership capaci di generare valore concreto, non solo per i brand, ma soprattutto per le persone. In BBVA abbiamo trovato molto più di un partner: un’azienda che condivide la nostra convinzione che tecnologia e innovazione debbano contribuire a rendere ogni esperienza migliore e più accessibile. Insieme vogliamo sviluppare nuovi modi per avvicinare il calcio alle persone e offrire loro tutti i vantaggi che possono nascere dalla collaborazione di due realtà fortemente orientate all’innovazione".