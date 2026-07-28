E' in programma domani, alle 18.20, presso la sala conferenze della sede della FIGC di via Po 36, la presentazione ai media del neo ct della Nazionale Roberto Mancini e del presidente e Dt del Club Italia Claudio Ranieri. I due nuovi volti scelti per il rilancio azzurro sono stati annunciati ufficialmente oggi da Giovanni Malagò, presidente della FIGC: "Il tempo stringeva, quindi ho ritenuto che la persona che deve diventare ct è Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazione di cui mi assumo la responsabilità. Con lui non è venuto meno il concetto di nuova cultura del dt e del presidente del Club Italia, da non confondere con altri ruoli. Mi serviva una persona con cui condividere la scelta del selezionatore, questa persona si chiama Claudio Ranieri che da pochi minuti ha garantito il suo impegno. Sta arrivando dalla Calabria, sarà lui che farà questo ruolo delicatissimo. Mancini e Ranieri si sono già sentiti al telefono, domani ci sarà una conferenza in cui due risponderanno alle vostre domande".