Ai margini del progetto tecnico di Christian Chivu (22 presenze e 0 reti con l'Inter in Serie A lo scorso anno) la situazione non sembra destinata a cambiare per Davide Frattesi nella prossima stagione. Da astro nascente del calcio italiano a “esubero di lusso”, l'ex Sassuolo è a un passo dall'addio in questo calciomercato estivo: ne sono convinti i bookmaker di Snai e Sisal che, riporta Agipronews, pagano 1,15.

Potrebbe prendere la via della cessione anche un pilastro nerazzurro degli ultimi anni come Alessandro Bastoni, capace di attrarre l'attenzione di grandi club europei nonostante non sia reduce dalla sua stagione migliore, come sa bene la Nazionale. Il cambio di maglia è offerto a 3,00. Tornando a centrocampo, altro nome a rischio è quello di Piotr Zielinski, possibile sacrificato in nome del rinnovamento della rosa. La vendita del polacco vale 6,00 volte la posta.