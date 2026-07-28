Resta ancora un rebus il destino sportivo di Davide Frattesi, giocatore che sembra ormai destinato a lasciare l'Inter in questo mercato estivo. "Io devo ancora incontrare l'Inter, appena li incontro poi si saprà: è una situazione in divenire - ha spiegato ai cronisti l'agente del centrocampista Beppe Riso -. Ha delle situazioni, ma prima devo parlarne con loro. La Juve? Non parlo di queste cose prima di aver parlato con l'Inter: non mi sembra giusto. Poi ragioneremo sul futuro. E' uno che fa gol pesanti, che ha il cuore grande. Parlerò con l'Inter e poi ci ragioniamo".

A proposito di un altro assistito nerazzurro della sua scuderia, Carlos Augusto, Riso ha aggiunto: "Si parlerà con l'Inter anche del suo rinnovo sicuramente, a breve".