L'Inter vuole provare a stringere per John Stones per anticipare la concorrenza della Juventus. Il difensore inglese, ricorda Sky Sport, è sempre stato nella lista del club nerazzurro, che ora vuole inserirsi nella corsa. I nerazzurri sono alla ricerca di un difensore e la fresca medaglia di bronzo ai Mondiali con l'Inghilterra di Thomas Tuchel, svincolato, può essere una carta di grande esperienza. Utile anche per operare con meno fretta, eventualmente, per muoversi anche per un ulteriore difensore, in caso di uscita di Benjamin Pavard.

Il club nerazzurro parallelamente resta in contatto per Cristian Romero. L'operazione ha costi complessivi significativi tra cartellino (con il Tottenham si tratta per un pacchetto intorno ai 40-45 milioni) e ingaggio. Tra l'Inter e Romero esiste un gradimento reciproco sulla base del quale le parti dialogano da giorni. Al momento, però, l'Inter proverà a stringere per Stones, vista anche la concorrenza, come raccontato, della Juve e di alcuni club di Premier League.