Sembrava vicina la fumata bianca per Issiaka Kamate, almeno per il momento, il colore per il Palermo è grigio. Secondo le ultime novità del Corriere dello Sport, nelle ultime ore c’è stato un rallentamento nella trattativa per il giovane francese e adesso bisogna capire se questa frenata, dovuta a quanto pare ad alcuni dubbi da parte dell’entourage del giocatore, comprometterà un’operazione che sembrava già incanalata sui binari rosanero. Il Palermo, comunque, non sembra intenzionato a mollare la presa confidando ancora nella possibilità di riprendere questa trattativa. 

Sezione: Rassegna / Data: Mar 28 luglio 2026 alle 09:40
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.