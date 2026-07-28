Balzato agli onori delle cronache nella sera della cerimonia inaugurale di Milano-Cortina 2026, quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scese dal tram guidato da Valentino Rossi, il capolinea San Siro Stadio della linea 16 della ATM è ora al centro di una discussione legata al suo spostamento nell'ambito dei lavori di costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan. I costruttori, riporta l'edizione milanese del Corriere della Sera, avevano previsto di spostare proprio il capolinea della linea 16 da piazza Axum a piazzale Segesta. ATM, però, ha espresso parere negativo: "Piazzale Segesta non presenta le caratteristiche idonee, soprattutto in caso di potenziamento del servizio. Il piazzale, infatti, può accogliere una sola vettura, limitando notevolmente la capacità operativa e l’efficacia del servizio".

Mancano ancora valutazioni sul traffico futuro

Il documento di ATM fa parte delle osservazioni che le altre istituzioni e aziende pubbliche e private — tra le quali ARPA, ATS e Regione Lombardia — hanno inviato al Comune come primo passaggio della Valutazione ambientale strategica, percorso necessario per arrivare all’approvazione del progetto definitivo. Al di là del capolinea della linea 16, i documenti contengono un elenco di critiche e raccomandazioni delle quali si dovrà tenere conto per arrivare al 'rapporto ambientale' definitivo, che le società dovranno presentare prima di poter aprire i cantieri. Il punto più complesso riguarda il fatto che, al momento, non esistono valutazioni adeguate sui volumi di traffico e sul congestionamento che il nuovo stadio e l’intera operazione immobiliare — comprendente anche uffici e residenze — produrranno su un intero quadrante della città. La Regione spiega che, a oggi, non esiste ancora «una valutazione strutturata della capacità del sistema di trasporto pubblico esistente e delle eventuali necessità di potenziamento infrastrutturale e di esercizio correlate ai flussi attesi". Bisognerà quindi evitare che la "grande funzione urbana" del nuovo San Siro paralizzi o congestioni regolarmente i quartieri a nord-ovest di Milano, soprattutto perché l’intervento dovrebbe comportare, al contrario, un miglioramento della situazione.