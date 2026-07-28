Non è piaciuta alla UEFA, per usare un eufemismo, l'ultima idea della FIFA di riunire i suoi diritti commerciali – che comprendono trasmissioni televisive, sponsorizzazioni, biglietteria e licenze – con la gestione operativa dei tornei sotto la sua egida attraverso la creazione di 'FIFA Forward Enterprise'. Un progetto 'in fieri' che aprirebbe le porte a potenziali investitori esterni a lungo termine per l'aquisizione di una quota di minoranza ma senza alcun ruolo operativo.

"Questo oltrepassa un limite che le istituzioni che governano il calcio non dovrebbero mai superare - si legge nella nota ufficiale di Nyon - La UEFA lo prende estremamente sul serio. Così come dovrebbero farlo tutte le Federazioni Calcistiche Nazionali. Così come dovrebbero farlo tutti i soggetti coinvolti: leghe, club, giocatori, tifosi, governi e chiunque abbia a cuore il futuro di questo sport. L'anima e la gestione del calcio non sono beni da svendere, soprattutto in assenza di trasparenza su chi ne trae profitto finanziario. Nessuno di noi è il proprietario del calcio. Non spetta alla FIFA venderlo".