In queste ore, l'Inter ha praticamente definito l'ingaggio di John Stones, free agent di lusso che rinforzerà il reparto difensivo di Cristian Chivu nella prossima stagione. Un colpo a sorpresa dopo i tanti nomi che sono stati accostati ai nerazzurri in questa estate. Compreso quello di Gianluca Mancini che, a dispetto delle voci, ha deciso con fermezza di voler restare alla Roma, anche contro il parere del suo agente, Beppe Riso. "Volevo portarlo via, ma lui, anche di fronte a offerte importanti, ha voluto rimanere a Roma a tutti i costi - ha spiegato il procuratore ai cronisti -. Gasperini e D'Amico sono stati più bravi di me a convincerlo, io lo avrei venduto (ride, ndr). Non ha voluto, ha rifiutato tutto per la Roma: è un gesto che lui fa per la gente della Roma. Onestamente, gli ho detto: 'Sei un pazzo', ma sono contento perché lui è felice, nonostante potesse guadagnare di più".