E' Roberto Mancini, come si vociferava già nelle ultime ore, il nuovo CT della Nazionale Italiana di calcio. La strada è tracciata; durante il Consiglio Federale, il presidente FIGC Giovanni Malagò ha spiegato: "Sto parlando con Roberto Mancini perché sia il nuovo CT: aspettiamo la firma”. Per il Mancio si tratta di un ritorno dopo la vittoria dell'Europeo e l'abbandono per andare poi ad allenare l'Arabia (una scelta di cui poi si è pentito). A breve dovrebbe arrivare anche l'annuncio di Claudio Ranieri come DT, mentre per il ruolo di team manager si fa il nome di Lele Oriali, come avvenuto durante l'ultima era Mancini.