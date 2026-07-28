E' Roberto Mancini, come si vociferava già nelle ultime ore, il nuovo CT della Nazionale Italiana di calcio. La strada è tracciata; durante il Consiglio Federale, il presidente FIGC Giovanni Malagò ha spiegato: "Sto parlando con Roberto Mancini perché sia il nuovo CT: aspettiamo la firma”. Per il Mancio si tratta di un ritorno dopo la vittoria dell'Europeo e l'abbandono per andare poi ad allenare l'Arabia (una scelta di cui poi si è pentito). A breve dovrebbe arrivare anche l'annuncio di Claudio Ranieri come DT, mentre per il ruolo di team manager si fa il nome di Lele Oriali, come avvenuto durante l'ultima era Mancini.
Sezione: Copertina / Data: Mar 28 luglio 2026 alle 13:14
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.
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