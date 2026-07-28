Due giorni di riposo per il gruppo di Cristian Chivu dopo il ritiro di Donaueschingen. Gli allenamenti tedeschi sono stati intensi, con tante doppie sedute che hanno scandito le mattine e i pomeriggi della squadra; pertanto, riferisce la Gazzetta dello Sport, prima di riprendere il lavoro il tecnico romeno ha deciso di far rifiatare la ciurma per 48 ore. Nel mentre, ad Appiano Gentile si sono rivisti i primi tre nazionali reduci dal Mondiale: Hakan Calhanoglu, Petar Sucic e Ange-Yoan Bonny. Tutti e tre partiranno insieme al resto dei compagni per la tournée in Oriente.

Domani la squadra si ritroverà nel pomeriggio per la ripresa degli allenamenti e successivamente, in serata, partirà alla volta di Hong Kong, prima tappa del secondo viaggio di dieci giorni che avvicinerà ulteriormente i nerazzurri all’inizio del campionato e all’esordio contro il Monza di Ivan Juric del 22 agosto. In questo periodo, come noto, l'Inter affronterà tre amichevoli di lusso contro il Manchester City a Hong Kong il 1° agosto e contro Milan e Juventus a Perth il 5 e l'8 agosto.