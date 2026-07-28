Con l'accordo raggiunto quest'oggi con BBVA l'Inter mette a segno la sponsorizzazione di manica più remunerativa dell'intera Serie A. La Gazzetta dello Sport rivela quelle che sono le cifre dell'operazione: si tratta di un'intesa da 8,5 milioni di euro a stagione, contro i 6 che riconosceva il precedente sleeve sponsor Gate.io. Per avere un termine di paragone: l’accordo tra Milan e Msc vale 5 milioni di euro a stagione, così come quello tra Juventus e WhiteBit; Napoli-Dongfeng si ferma a 4 milioni, mentre Roma-Wizz Air a 3. A livello europeo, l’Inter si posiziona al livello del Bayern (8 milioni da Allianz) e davanti all’Atletico Madrid (7 milioni da Kraken).

Con questo accordo i campioni d’Italia completano gli slot commerciali della maglia prodotta da Nike, già occupati dal main sponsor Betsson (30 milioni di euro a stagione) e dal back sponsor U-Power (5,5 milioni). Con questo accordo il gruppo bancario BBVA diventa sponsor di maglia, oltre che della prima squadra maschile, di Inter Women, Inter U23, Inter U20 e Inter Legends, e sponsor principale delle squadre maschili e femminili del settore giovanile nerazzurro, dall’U18 in giù.