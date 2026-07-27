Paolo Maldini e Leonardo fanno un passo indietro. Secondo Sky Sport, infatti, i due ex dirigenti del Milan hanno deciso di abbandonare gli incarichi di direttore tecnico e consigliere della Nazionale italiana. La comunicazione della decisione è stata data al presidente Giovanni Malagò. Presto arriverà l'ufficialità: dopo appena 16 giorni dall'annuncio del loro arrivo, Maldini e Leonardo gettano la spugna. Ha pesato indubbiamente il tormentato esito della vicenda Andrea Pirlo, la cui nomina a CT azzurro caldeggiata in particolare dall'ex capitano rossonero è sfumata dopo il ripensamento della FIGC a seguito delle polemiche sorte in seguito al suo ruolo di ambasciatore di un bookmaker russo.