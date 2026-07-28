Giorgio Chiellini e Beppe Marotta sono arrivati insieme nella sede della FIGC per presenziare al Consiglio Federale indetto per questo pomeriggio. Ma se il presidente dell'Inter non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti presenti, Chiellini ha voluto dire una breve battuta con la quale si è chiamato fuori dalla corsa per il ruolo di direttore tecnico della Nazionale: "Ci tenevo solo a precisare sulle notizie uscite nei media in questi giorni che io sono molto felice del mio ruolo alla Juventus, a supporto di Giovanni Carnevali e del club".

A questo punto, secondo Sky Sport, avanza prepontemente il tandem con Roberto Mancini commissario tecnico e Claudio Ranieri direttore tecnico in sostituzione di Paolo Maldini.