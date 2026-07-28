Tutto sembrava portare a Romero e invece nella giornata di ieri è arrivato il colpo di teatro, con tanto di controsorpasso: l'Inter ha chiuso per John Stones a parametro zero. Si attende solo l'annuncio ufficiale.

L'inglese, dopo l'addio al Manchester City, firmerà un biennale con i nerazzurri a circa 4 milioni netti a stagione. Dopo l'annata pessima nel club, chiusa però con un ottimo Mondiale, Stones è pronto a ricostituire con Akanji una linea difensiva super che ha già fatto la felicità di Guardiola.