Tutto sembrava portare a Romero e invece nella giornata di ieri è arrivato il colpo di teatro, con tanto di controsorpasso: l'Inter ha chiuso per John Stones a parametro zero. Si attende solo l'annuncio ufficiale.
L'inglese, dopo l'addio al Manchester City, firmerà un biennale con i nerazzurri a circa 4 milioni netti a stagione. Dopo l'annata pessima nel club, chiusa però con un ottimo Mondiale, Stones è pronto a ricostituire con Akanji una linea difensiva super che ha già fatto la felicità di Guardiola.
Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 28 luglio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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