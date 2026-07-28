Il giorno di composizione dei gironi di Serie C è domani. L'Inter U23 è in attesa per conoscere il cammino geografico che l'attende per tutto l'arco della stagione che inizierà tra un mese. Il Foggia, nel frattempo, prenderà il posto della Ternana, che riparte dalla Serie D dopo il fallimento per motivi economici. Dopo aver reso noto i gironi, sarà la volta dei calendari.

Sezione: Inter U23 / Data: Mar 28 luglio 2026 alle 21:40
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione