Il giorno di composizione dei gironi di Serie C è domani. L'Inter U23 è in attesa per conoscere il cammino geografico che l'attende per tutto l'arco della stagione che inizierà tra un mese. Il Foggia, nel frattempo, prenderà il posto della Ternana, che riparte dalla Serie D dopo il fallimento per motivi economici. Dopo aver reso noto i gironi, sarà la volta dei calendari.