Il mercato si muove senza soluzione di continuità. Dopo la notizia di ieri sera dell'approdo di John Stones alla corte di Chivu, i tifosi interisti hanno accolto con entusiasmo l'arrivo dell'esperto centrale inglese. Ma le situazioni sono dinamiche e in continua evoluzione. Secondo quanto riferisce Sky Sport, rimane aperta la pista connessa a Romero, difensore argentino del Tottenham.

Ma non c'è una trattativa avanzata. Il motivo? Le cifre, che sono molto alte. Anzitutto il Tottenham chiede più di 40 milioni di euro, e lo stesso calciatore ha uno stipendio da 6,5 mln a stagione. I contatti, comunque, ci sono sempre e resta una pista aperta e non da escludere.

Nel frattempo l'Inter si muoverà anche per cercare il fatidico esterno destro dopo i mancati arrivi di Palestra prima e Khalaili poi, sfumati per i motivi che tutti conoscono.