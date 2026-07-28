Complice il mancato accordo con l'entourage di Cristian Romero, dopo le riunioni fiume con il suo agente Ciro Palermo che non hanno portato agli esiti sperati, l'Inter ha deciso di cambiare strategia fiondandosi su John Stones, con il quale ha trovato un accordo economico per un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione (l'inglese è atteso a Milano giovedì per visite mediche e firma). Lo scrive Sportitalia, precisando che, nonostante la frenata nella trattativa, il club nerazzurro non ha abbandonato definitivamente la pista che porta al Cuti, un obiettivo raggiungibile - secondo i colleghi - solo dopo aver completato alcune operazioni in uscita. La stessa situazione in cui si trova il Barcellona, l'altra pretendente interessata al difensore argentino.

La pista Curtis Jones resta in piedi

Passando dalla difesa al centrocampo, sempre secondo Sportitalia, resta da tenere d'occhio l'opzione Curtis Jones, ancora in piedi nonostante l'apprezzamento di Andoni Iraola, manager del Liverpool, per il giocatore. Che, però, è convinto di voler intraprendere una nuova avventura, con l’Inter in cima alla lista delle sue destinazioni preferite.