Non è un mistero che Frattesi e Pavard siano in uscita dall'Inter. Secondo Fabrizio Romano, attorno al classe '99 ci saranno movimenti, è un giocatore che l'Inter considera in uscita. Ma qual è la situazione? La Juve ci ha fatto dei pensieri all'inizio del mercato ma solamente in caso di uscite. Ma dall'estero possono esserci possibilità. Situazione simile è quella di Pavard, per cui l'Inter aspetta l'offerta giusta per poi valutare l'uscita".