È Milano la provincia più sportiva d'Italia. Questo è il responso dell'edizione 2026 dell’Indice di Sportività, realizzato da PTS Sport e pubblicato dal quotidiano Il Sole 24 Ore nell’ambito del progetto 'Qualità della Vita'. L'indagine, che si basa su 32 indicatori suddivisi in quattro categorie (sport individuali, sport di squadra, struttura sportiva, sport e società), ha stabilito poi che sul podio, al secondo posto, c'è Trento, che ha trionfato in tre delle ultime quattro edizioni, mentre terza è Bolzano. Analizzando la classifica, emergono dunque, in particolare, i territori coinvolti dai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, mentre il Sud Sardegna chiude la classifica nazionale.

Gli scudetti tirano: primato nel calcio e nel basket professionistico

Il successo di Milano, sottolineano gli esperti, "arriva al termine di una crescita costante negli ultimi anni". La provincia, infatti, si era classificata solamente settima nel 2022, poi quinta nel 2023 e nel 2024, mentre era arrivata terza nel 2025. Quest'anno, per la prima volta, arriva il primo posto nella graduatoria. Ad imprimete questo risultato ha contribuito, come detto, anche la spinta legata ai Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026, che hanno "rafforzato il territorio sul piano organizzativo, degli investimenti, dell’attrattività internazionale e dei risultati sportivi". Sono sei le vittorie parziali: nel calcio professionistico (grazie soprattutto allo scudetto dell’Inter, con tanto di affermazione legata agli “sport di squadra”), nei media per lo sport e nel tasso di praticabilità, il capoluogo lombardo e la sua provincia confermano leadership già ottenute nel 2025; nuovi invece i primati nel basket grazie al 32esimo Scudetto dell'Olimpia Milano, e alla voce Sport storia e cultura.