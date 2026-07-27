Oltre ai dialoghi per Cuti Romero, l’Inter tiene viva la pista John Stones, svelata da Sportitalia in anteprima qualche settimana fa. L’Inter ha avuto contatti diretti in giornata con gli agenti dell’ex difensore del Manchester City e i dialoghi stanno procedendo per mantenere la posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza della Juve e di club di Premier. Trattativa confermata ed in corso, come evidenzia l'emittente.