Dopo aver preso John Stones, l'Inter si pone in una posizione differente su Cristian Romero: secondo Fabrizio Romano, oggi la situazione della trattativa per il difensore argentino del Tottenham è cambiata, col club nerazzurro che dopo aver messo le mani sull'ex Manchester City chiede agli Spurs di avvicinarsi alle sue richieste o mantiene la trattativa ferma.

Si parla anche della posizione del Barcellona, che per provare a prendere il Cuti deve cedere un difensore e poi non ha dato garanzie assolute al giocatore di volerlo prendere. Il giocatore è valutato ma non è l'unico della lista catalana e non ci sono promesse di sorta per l'ex Genoa.