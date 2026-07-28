L'Inter ha un nuovo sponsor di manica: è stato infatti ufficializzato l'accordo tra F.C. Internazionale e il colosso bancario spagnolo BBVA, per una partnership fondata su una visione condivisa: creare, attraverso innovazione e tecnologia, esperienze capaci di rafforzare il rapporto di fiducia tra le persone e i brand con cui scelgono di relazionarsi. Con questo accordo, BBVA diventa Official Sleeve Partner della Prima Squadra maschile, di Inter Women, Inter U23, Inter U20 e Inter Legends. Inoltre, BBVA sarà Front Jersey Partner delle squadre maschili e femminili del settore giovanile del Club, dall’U18 in giù, a testimonianza dell’impegno condiviso nei confronti delle nuove generazioni e delle loro famiglie.

La partnership unisce l’attenzione dell’Inter verso i propri tifosi all’approccio digital-first di BBVA, con l’obiettivo di sviluppare contenuti esclusivi, iniziative dedicate e nuove opportunità per tutti gli appassionati di calcio e sport. Oggi, i grandi brand non si distinguono soltanto per ciò che offrono, ma anche per la capacità di costruire relazioni durature con le persone. BBVA e Inter condividono questa convinzione: entrambi hanno fatto dell’innovazione un motore fondamentale della propria crescita, mettendo persone, comunità ed esperienza digitale al centro del proprio percorso di evoluzione. Questa visione prenderà forma attraverso contenuti esclusivi ed esperienze pensate per avvicinare ancora di più BBVA a una delle community calcistiche più grandi, appassionate e internazionali al mondo.