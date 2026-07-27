Non sembra esser finito qui il mercato dell'Inter in ottica difensori. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, la dirigenza del Biscione ha parlato anche nel pomeriggio odierno con gli agenti di Cristian Romero. L'Inter non ha ancora un accordo definitivo sull'ingaggio con il difensore argentino. Molto dipenderà dal futuro di Benjiamin Pavard. Dialoghi in corso anche con l’agente del calciatore che ha appena giocato il Mondiale per i termini personali del contratto. Apertura del difensore del Tottenham all’𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿.

Sezione: Copertina / Data: Lun 27 luglio 2026 alle 21:45
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione