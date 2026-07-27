Non sembra esser finito qui il mercato dell'Inter in ottica difensori. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, la dirigenza del Biscione ha parlato anche nel pomeriggio odierno con gli agenti di Cristian Romero. L'Inter non ha ancora un accordo definitivo sull'ingaggio con il difensore argentino. Molto dipenderà dal futuro di Benjiamin Pavard. Dialoghi in corso anche con l’agente del calciatore che ha appena giocato il Mondiale per i termini personali del contratto. Apertura del difensore del Tottenham all’𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿.