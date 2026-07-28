John Stones si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. La scuola del difensore inglese è stata prestigiosa, avendo avuto come allenatore Pep Guardiola, con il quale ha lavorato ben 10 anni. La Gazzetta dello Sport evidenzia il fatto che Stones torna a giocare insieme ad Akanji, con il quale ha un feeling antico. Una reunion davvero niente male per l'Inter, considerando anche la duttilità di entrambi. Ebbene sì, ricorderete tutti l'impiego di Stones in mediana quando Guardiola voleva costruire in modo diverso. Chissà che anche in nerazzurro non possa accadere, in qualche situazione, qualcosa di simile.