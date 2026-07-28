Arriva dalla Francia un'interessante indiscrezione di calciomercato. Il difensore Nathan Zeze, attualmente in forze al NEOM, vorrebbe tornare in Europa e stando a quanto riportano i colleghi de L'Equipe, sul calciatore si registrano diversi interessamenti: Inter, Bournemouth, Real Sociedad, Crystal Palace ed Everton. Su Zeze c'è anche l'Al Hilal.

Sezione: Copertina / Data: Mar 28 luglio 2026 alle 20:21
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione