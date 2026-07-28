"Sono stato felice di ricominciare dopo le vacanze, mi sento benissimo. È un onore essere qui. Sono molto orgoglioso di essere qui, di far parte di questo club. L'inizio è andato molto bene". Queste le prime parole da nuovo giocatore del Real Madrid rilasciate da Denzel Dumfries, alla TV del club spagnolo.

"Le strutture sono incredibili. Molto grandi. Ci si può perdere facilmente. Mi stanno aiutando a capire dove si trova tutto", ha aggiunto l'ex interista parlando di Valdebebas.

A proposito dei nuovi compagni di squadra, Dumfries ha

“Mi hanno riservato un'accoglienza calorosa. Molti sono ancora in vacanza per i Mondiali, ma quelli che sono qui mi hanno accolto benissimo: lo staff tecnico, l'allenatore (Mourinho, ndr)… Mi sono sentito subito benvenuto. Abbiamo una grande squadra e un grande allenatore. È fantastico lavorare con loro e imparare da loro".

Messaggio ai tifosi del Real Madrid

"È un piacere conoscervi tutti. Sono molto orgoglioso e felice di essere qui. Lotteremo per i nostri obiettivi. È un onore giocare per il Real Madrid e vi renderemo orgogliosi".