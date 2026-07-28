Calcio e Finanza propone come di consueto l'analisi dell'impatto sul bilancio dell'Inter dell'ingaggio di John Stones, prossimo a legarsi al club nerazzurro. Secondo le indiscrezioni della stampa, l'accordo per il giocatore, arrivato a parametro zero, sarebbe di durata biennale con scadenza fissata al 30 giugno 2028. L’Inter dovrebbe corrispondere al nazionale inglese uno stipendio netto di 4 milioni a stagione, che al lordo andrebbero a pesare per 7,4 milioni di euro sulle casse nerazzurre. Va anche aggiunto il compenso da riconoscere agli agenti del calciatore che, secondo quanto appreso, dovrebbe essere pari a 3 milioni di euro. L’onorario a favore dell’entourage di Stones verrà capitalizzato, alla stregua degli importi che vengono riconosciuti al club cedente per il cartellino dei calciatori, e verrà di conseguenza ammortizzato nel corso della durata del contratto, producendo un aggravio di costi annuale pari a 1,5 milioni di euro a stagione.

Peso superiore a quello di De Vrij e Acerbi

Se saranno confermate le cifre emerse, si può quindi parlare di impatto da 8,9 milioni di euro a stagione, dati dalla somma dello stipendio lordo pari a 7,4 milioni di euro e dell’ammortamento delle fee versate agli agenti pari a 1,5 milioni di euro. Il peso annuale sui conti è superiore sia rispetto a quello di Stefan de Vrij, che gravava per 7 milioni di euro in virtù di uno stipendio netto pari a 3,8 milioni a stagione, che a quello di Francesco Acerbi, che invece si attestava a 3,8 milioni di costo annuo dati da un salario netto di 1,5 milioni di euro (2,8 al lordo) e da un ammortamento di poco superiore al milione di euro.