L'Inter pare aver trovato il luogo e l'avversario per l'ultima amichevole di preparazione al prossimo campionato. La formazione nerazzurra probabilmente tornerà a giocare al San Nicola di Bari, replicando quanto fatto la scorsa estate con l'Olympiacos. Secondo l'indiscrezione di Contropiede-Puglia&Basilicata, andrà in scena nel capoluogo pugliese l'amichevole contro il Betis Siviglia: nelle prossime ore si attende la definizione della data dell'incontro. 

Sezione: News / Data: Mar 28 luglio 2026 alle 12:05
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.