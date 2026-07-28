Ciò che Andy Diouf ha messo in vetrina in Karlsruher-Inter non ha fatto altro che legittimare la bontà della 'pazza idea' di Cristian Chivu, che nel francesino ex Lens ha intravisto un potenziale importante, dopo che l'intenzione iniziale era quella di farlo agire da interno di centrocampo soprattutto per spaccare partite bloccate. Ma, come riporta il Corriere dello Sport, Piero Ausilio aveva visto in lui doti che effettivamente nel tempo stanno emergendo limpidamente. In allenamento durante lo scorso anno, come nelle occasioni in cui è stato impiegato al posto di Denzel Dumfries e Luis Henrique, ma anche in questi primi giorni di ritiro tra Appiano Gentile e la Germania Diouf ha sfoderato colpi che hanno impressionato e che meritano di essere approfonditi.

La caccia ad un altro esterno prosegue

Diouf, come affermato dallo stesso Chivu, possiede proprio le caratteristiche che più fanno comodo ai Campioni d’Italia in questo momento: spunto, qualità, personalità da vendere. Il tecnico sa bene che il percorso da fare con il ragazzo è ancora lungo, perché prima di tutto bisognerà convincerlo fino in fondo a fare un sacrificio non indifferente per la squadra specie in fase difensiva; ma le premesse iniziali sono decisamente confortanti. A parte comunque la crescita di Diouf, rimane viva la caccia ad un esterno destro con l'obiettivo di dirottare Luis Henrique a sinistra come cambio per Federico Dimarco. Nel mentre, Chivu continuerà la sua opera di convincimento, sperando di ottenere lo stesso risultato della scorsa stagione con Piotr Zielinski, convinto definitivamente dall’allenatore rumeno a ricoprire una zona di campo in cui aveva già giocato anche con Simone Inzaghi ma che ora, grazie al mister romeno, sa che in quella posizione può rendere bene e avere più spaizo.