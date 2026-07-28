Maurizio Compagnoni, presente negli studi di Sky Sport, ha voluto sbilanciarsi fornendo la propria opinione sull'esterno destro che l'Inter andrà ad acquistare dopo l'addio di Dumfries: "La soluzione migliore a destra è quella rappresentata da Spence. E' uno dei rari casi in cui il sistema di gioco aiuta l'Inter sul mercato. Per caratteristiche si tratta di un profilo a cui piace attaccare molto, meno difendere. Pare più adatto a una difesa a tre", ha detto Compagnoni.