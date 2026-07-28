"Quello che è emerso dagli organi di informazione nella giornata di ieri corrisponde al vero". Comincia così il recap di Giovanni Malagò, presidente della FIGC, rispetto a quanto accaduto nelle ultime ore burrascose per il calcio italiano.

"C'era un candidato definito, per certi versi concordato su indicazione di Maldini e Leonardo, poi l'involuzione sul nominativo di Pirlo ha portato il sottoscritto a non procedere per una valutazione di opportunità. Mi assumo la responsabilità di aver fermato l'iter della scelta di Pirlo, che - sono certo - avrebbe rescisso il suo contratto con questa società di betting. Per tutta una serie di motivi, non me la sono sentita - ha spiegato Malagò -. Sull'argomento non ho letto tutto, ma qualcosa ho visto: mi spiace che qualcuno abbia colorito la situazione. Non ci sono interpretazioni dei fatti, sicuramente non ero al corrente, così sembra nemmeno il dt, della collaborazione di Pirlo che esisteva dal luglio 2025. Mi dispiace deludervi ma non c'è stato conflitto, polemica o rabbia. C'è stato dispiacere, quello sì, ma assoluta consensualità di valutare che le nostre strade si separassero. Tanto è vero che il documento che abbiamo sottoscritto con Maldini e Leonardo si parla di concetto di complicità nella decisione finale. Il tempo stringeva, quindi ho ritenuto che la persona che deve diventare ct è Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazione di cui mi assumo la responsabilità. Con lui non è venuto meno il concetto di nuova cultura del dt e del presidente del Club Italia, da non confondere con altri ruoli. Mi serviva una persona con cui condividere la scelta del selezionatore, questa persona si chiama Claudio Ranieri che da pochi minuti ha garantito il suo impegno. Sta arrivando dalla Calabria, sarà lui che farà questo ruolo delicatissimo. Mancini e Ranieri si sono già sentiti al telefono, domani ci sarà una conferenza in cui due risponderanno alle vostre domande".

Infine, Malagò annuncia anche l'inserimento di un altro attore da affiancare a Mancini e Ranieri: "Conto, entro la fine della prossima settimana, di darvi una notizia su una terza figura che verrà a bordo. Non cominciate a sparare nomi, che già qualcuno ha fatto figure non proprio esaltanti. Si occuperà di fare il dirigente delle squadre nazionali, per intenderci il ruolo che ricoprivano Riva e Buffon".