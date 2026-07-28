Un'accelerata potente nelle ultime ore e l'affare John Stones è fatto. La Gazzetta dello Sport di oggi pone risalto all'operazione compiuta dall'Inter, che con un vero e proprio blitz ha messo le mani su uno dei parametri zero più appetibili in vetrina. Tutto agevolato dal sì del nazionale inglese, che ha permesso ai nerazzurri di anticipare una folta concorrenza e di coronare un inseguimento che secondo la Rosea durava da diversi mesi: "Risale addirittura allo scorso marzo il primo approccio, la prima volta in cui è stato proposto. Lui e il suo entourage sapevano che il contratto in scadenza con il Manchester City non sarebbe stato rinnovato. Ma i movimenti di mercato non sempre sono immediati: le riflessioni possono andare avanti per settimane, addirittura per mesi. Al di là dei pensieri, però, contano le azioni e l’Inter non ha mai chiuso la porta a questa opportunità. Anzi, l’ha lasciata lì, in attesa di capire se potesse veramente trasformarsi in un’occasione".

Un amico da riabbracciare

Stones, che firmerà un contratto da 4 milioni l'anno per due stagioni secche, senza quindi opzione per il rinnovo, viene da una stagione piuttosto tormentata con sole nove presenze col Manchester City per via di una serie di problemi fisici, ma anche da una buona performance complessiva negli ultimi Mondiali, dove ha giocato cinque delle otto partite della squadra di Thomas Tuchel. All’Inter Stones ritroverà Manuel Akanji, con il quale ha condiviso tre stagioni in Inghilterra vincendo tutto con Pep Guardiola.