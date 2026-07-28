Ernesto Paolillo, intervistato da Tutto Mercato Web, usa parole molto critiche per commentare le ultime vicende legate alla Nazionale. L'ex AD dell'Inter oggi membro del CDA del Piacenza comincia parlando di Paolo Maldini e Leonardo: "Hanno agito un po' come dilettanti allo sbaraglio. Giovanni Malagò si è fatto tirare dentro ad una cosa che probabilmente non è ancora nella sua cultura e mentalità. Un conto è essere presidente del Coni, un altro della FIGC, anche lui deve avere il suo tempo per maturare la cultura necessaria per la Federazione. Le scelte fatte sono state assolutamente avventate".

Quale in particolare?

"Non si può accettare una candidatura come quella di Pirlo: è stato un grande calciatore, ma come allenatore non ha una grande storia. Stiamo parlando della scelta di un ct che guidi una Nazionale al momento fuori dal quadro internazionale: fuori dai Mondiali da tre edizioni, con anche scelte di gioco avventate e non produttive. Andava fatta un altro tipo di scelta. A mio parere la scelta era da fare fra i migliori che abbiamo come allenatori disponibili".

Su chi avrebbe puntato, lei?

"Antonio Conte è il numero uno. Poi c'è anche Roberto Mancini, per carità, ma non bisogna dimenticare lo sfregio fatto andando in Arabia Saudita. Che a quanto pare attira tutti per i lauti stipendi, ma non è certo una scelta di qualità. È un allenatore di qualità e di esperienza, ma ripeto: contano anche i comportamenti. Non dimenticherei quello avuto da lui verso la Nazionale. Certo, oggi ormai sembra che vada sempre tutto bene. Sicuramente ha esperienza e risultati raccolti nettamente superiori a quelli di Pirlo. Conte a mio avviso resterebbe il numero uno, ma non so perché non venga preso in considerazione".

La 'sua' Inter intanto piazza il colpo Stones. La convince come si sta muovendo in un mercato complesso?

"L'Inter si sta rafforzando nel modo giusto, Beppe Marotta sa bene cosa fare e come farlo, senza proclami e con grande tranquillità. Negli anni ha dimostrato che dai parametri zero ha sempre scelto bene. L'Inter sta facendo del suo meglio: Marotta non ha alle spalle una proprietà propensa a spendere chissà quali cifre, deve operare per la capacità di spesa che il club mette sul campo. Grande fiducia in Marotta, che è bravissimo".